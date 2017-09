Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Vous l'attendiez, il est là. Voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

Les champions de la semaine

On se tient au jus



Il y a deux catégories de personnes. Celles qui regardent un match de football à la télévision comme s’il regardait un téléfilm avec Ingrid Chauvin. Et celles qui se rongent les ongles devant un bon vieux streaming de Kasimpasa-Kayserispor et qui réveillent tout l’immeuble suite à un but de l’attaquant guinéen Bengali-Fodé Koita qui leur permet de rapporter 50 points à la SoFoot Ligue. Sachez que vous pouvez encore vous ranger dans la seconde catégorie. C’est gratuit et c’est par ici : http://fantasy.sofoot.com Déjà premier la semaine dernière,de las’est à nouveau réveiller lundi matin de très bonne humeur puisqu’il continue de dominer cette SoFoot Ligue. Attention tout de même à ne pas baisser le rythme car une gueule de bois est si vite arrivée.» Lescontinuent leur course en tête au classement par équipes et le fossé avec les autres continuent de se creuser. Mais rien n’est terminé, et une victoire du Betis au Real Madrid est si vite arrivée.Pour sa grande première au Estadio Wanda Metropolitano, l’Atlético recevait Malaga pas au mieux cette saison. A priori, la victoire desétait assurée. Pourtant, vous étiez 1315 à parier sur la surprise Malaga. Raté, victoire 1 à 0 de l’Atlético qui n’arrange finalement personne.Hoffenheim qui s’impose contre le Bayern Munich en Bundesliga (2-0), Braga qui s’incline sur la pelouse de Setubal (0-2), voici le week-end des deux formations avant leur rencontre en Europa League. Un match qui semblait acquis à la cause allemande, mais les Portugais ont été jouer un mauvais tour à leur hôte d’un soir. Une victoire 2-1 qui permet à 73 d’entre vous de remporter 100 points.Avez-vous déjà remarqué la petite étoile à côté des noms au classement ? Celle qui signifie que la personne a déjà chopé 5 golden pifs (soit un score supérieur ou égal à 50 points). Et avez-vous déjà vu une petite étoile remplie à moitié ? Demandez à Ckarm, Cyruslevirus91, Tihuc et Footinator, les quatre seuls joueurs du circuit à avoir déjà obtenu 10 golden pifs. Qui sera le premier à remplir totalement son étoile ? La course est lancée.Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et les vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum , mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails àVous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurs picks, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.Rappel : toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news Bons picks les dingues.