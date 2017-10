Le Récap "Coupe de la Ligue" de la #SOFOOTLIGUE

Vous l'attendiez, il est là. Voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue. Au programme cette semaine, le retour de la Coupe de la Ligue, un changement de leader et le résultat du tournoi PES.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

Les résultats du tournoi PES

On se tient au jus

Clique ici pour jouer

La Coupe de la Ligue, c’est un peu comme les Anges de la Télé-Réalité. Tout le monde critique le concept, dit que c’est inutile, mais au final, ces mêmes personnes se laissent attraper par le programme lorsqu’ils zappent dessus à la publicité du Quotidien. Et bien la Coupe de la Ligue c’est le même principe. Ainsi, les supporters Stéphanois critiquent la compétition la qualifiant de «» et dans le même temps ils paradent dans les rues de la ville après la victoire en 2013. Mais pour vous, la Coupe de la Ligue c’est avant tout un bon moyen de gagner des points en allant chercher des victoires des clubs de Ligue 2 sur ceux de Ligue 1. Et cela vous suffit à apprécier la compétition. Si vous aussi vous voulez vibrer devant la Coupe de la Ligue, c’est là que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Il est de RE-TOUR. Après deux semaines passées à la deuxième place,de la teama récupéré son trône de leader du classement général grâce à sa connaissance du championnat belge une fois. Rien à voir, saviez-vous que « Gatino » en japonais veut dire « inutile » ?Dans Roméo et Juliette, les rois du monde se nomment Mercutio, Roméo et Benvolio. Dans la SoFoot Ligue, ils se prénomment lesqui écrasent le classement par équipes depuis la première semaine. Et comme dans la comédie musicale, «» . En revanche, ils savent très bien «» : tout le monde veut les faire tomber.À ma gauche, Nantes , troisième de Ligue 1. À ma droite, Tours , vingtième de Ligue 2, deux nuls et dix défaites en douze journées de championnat. Autant dire que la victoire du FC Nantes ne faisait aucun doute sur le papier. Mais, c’était sans compter sur la révolte des Tourangeaux et sur le mépris de Claudio Ranieri envers la Coupe de la Ligue. Manchester United encore invaincu en Premier League, Huddersfield qui laisse Steve Mounié sur le banc, il fallait être costaud pour aller chercher la victoire desface aux hommes de José Mourinho . Et, grâce à ce diable d’ Aaron Mooy et ce Diable Rouge de Laurent Depoitre , votre folie vous a rapporté 95 points.And the winner du tournois PES de la SoFoot Ligue is... (roulements de tambour)qui va recevoir très bientôt son joli cadeau. Mention spéciale àet àqui complètent le podium et qui vont, eux aussi, recevoir quelques récompenses. Les autres, ne vous inquiétez pas, d'autres petits tournois de ce style arrivent très vite.Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et les vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum , mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails àVous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurs picks, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.Rappel : toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news Bons picks les dingues.