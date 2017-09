Le récap "coupe aux grandes oreilles" de la #SOFOOTLIGUE

Vous l'attendiez, il est là. Voici le récap de la semaine de la sublime #SoFootLigue.

Notre capitaine a tenu à nous laisser un message ce soir. Avis aux autres équipes : T-R-E-M-B-L-E-Z. Nous sommes surmotivés. #sofootligue pic.twitter.com/Pknhp3ypE4 — Se Queda FC (@Team_SeQuedaFC) 7 septembre 2017

» Elle est de Re-Tour. Terminé les mardis et les mercredis sans. La Ligue des champions a fait son, et elle compte bien enflammer cette SOFOOT Ligue. Pour ceux qui veulent se remplir les poches de points après une mise sur l’APOEL Nicosie face au Real Madrid, c’est par ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Pour certains, la SoFoot Ligue est un passe-temps, pour lui, c’est un métier et cela se voit.de ladomine le classement individuel et il peut remercier la défense de l’OM qui lui offre 68 points pour avoir misé sur le Stade rennais.Les, eux, dominent toujours le classement par équipes. Mais attention, lesne sont plus très loin. Mention spéciale à laqui squatte actuellement la huitième place. Ne lâchez rien les gars le podium est à portée de main.Oui, l’AS Monaco en avait pris quatre l’an dernier à Nice. Oui, l’AS Monaco a perdu Mbappé, Bernardo Silva Benjamin Mendy ou encore Bakayoko. Mais, voir le champion de France en titre côté à 1,78 était tentant. D’autant plus que les hommes de Jardim se déplaçaient à Nice où Troyes est allé gagner en début de saison. Mauvais calcul. 4 à 0 dans les dents de Falcao et de ses potes et un bon gros 0 pour vous.5-2, 8-0, 2-0, 4-2, 5-1, 3-0, 2-0, 3-0. Voici les derniers résultats de Levante sur la pelouse du Real Madrid. Alors il fallait être un peu fou pour miser sur le club de la banlieue de Valence. Une folie récompensée de 120 points.La semaine dernière, on vous présentait le poste de surveillance qui permet d’espionner un adversaire. Une option qui visiblement vous plaît puisque vous êtes 1 000 personnes à l’utiliser. Et la palme d’or de la personne la plus suivie est attribuée à, actuellement deuxième du classement, avec 35 espions. Tu le vois le jeune homme caché derrière son journal derrière toi Romain059 ?Équipe prometteuse en début de saison, laa depuis dégringolé au classement, au point de se retrouver cinquième. Alors, histoire de ne pas connaître une carrière à la Évian Thonon Gaillard, le capitaine a tenu à motiver ses troupes. Un bel état d’esprit qui mérite d’être souligné.Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et les vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum , mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails àVous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurs picks, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.Rappel : toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news Bons picks les dingues.