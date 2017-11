LE RÉCAP "CHAMPIONS LEAGUE" DE LA #SOFOOTLIGUE

Vous l'attendiez, il est là. Voici le récap de la toujours aussi sublime #SoFootLigue. Avec, au programme cette semaine, un changement de leader et un joli pick à 75 points.

Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : ceux qui achètent les cadeaux de Noël la veille du réveillon et ceux qui ont déjà fait leurs emplettes un mois avant. Et pour les seconds, c’est ce week-end le jour de gloire, car ce week-end c’est le «» , un week-end que tous les accrocs du shopping attendent depuis un an. Mais vous vous en foutez complètement des soldes, car ce week-end rime surtout avec récap de la SoFoot Ligue. Et cela vaut tous les -50% à la FNAC du monde. Pour ceux qui n’ont pas la carte FNAC et veulent nous rejoindre dans cette folle aventure de la SFL, c’est ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Tremblement de terre sur la planète SoFoot Ligue, alors queets’échangeaient les premières places depuis un petit moment, voilà quede la teamsurgit de nulle part pour s’emparer de la tête du classement individuel. Costaud pour un mec qui vient d’une petite commune proche de Châteauroux . Attention tout de même àde la teamqui est à l’affût. «» Quel tube.En revanche, toujours aucune catastrophe naturelle à l’horizon sur le classement général par équipe où lescontinuent de se balader tranquillement. «» Quel tube là encore.Malgré ses deux points en quatre journées de C1, l'AS Monaco était encore miraculeusement en vie avant cette cinquième journée. Pour espérer décrocher cette folle qualification, il fallait juste que l' ASM s'impose face au RB Leipzig . De quoi motiver un bon nombre d'entre vous de choisir les Monégasques ce mardi soir. Avant de le regretter forcément dès la 30minute. Et ce but de Falcao qui vous permet de décrocher cinq points ne changera rien.0-3, 0-7 et 0-3, voici les trois derniers scores de Maribor en Ligue des champions. Mais les meilleurs parieurs d'entre vous se sont souvenus du match aller entre les Slovènes et le Spartak Moscou (1-1). Une mémoire payante puisque celle-ci vous rapporte 75 points.Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et les vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum , mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails àVous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurs picks, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.Rappel : toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news Bons picks les dingues.