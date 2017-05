Le Real va prolonger Zidane

0

Il n'y a plus de mot pour décrire le travail de Zizou à la tête du Real Madrid . Arrivé il y a dix-huit mois à la tête du club madrilène, Zidane va déjà disputer sa deuxième finale de Ligue des Champions et peut devenir le premier coach à la remporter deux fois de suite, sous son format actuel. Alors forcément, tous les voyants sont au vert pour les dirigeants du Real, qui souhaitent faire prolonger le double Z le plus rapidement possible. Selon, une offre de prolongation de contrat jusqu'en 2020 lui a été faite.Ne manque plus que la signature du principal intéressé, après relecture de son équipe de campagne.