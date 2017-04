0

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mercredi, le Real se déplace à La Corogne pour la 34journée de Liga. Et ce match est déjà un casse-tête pour Zinédine Zidane qui va devoir faire sans les trois défenseurs centraux les plus utilisés cette saison : car au-delà de Varane et Pepe (blessés), Sergio Ramos est suspendu à cause de son tacle de charcutier commis sur Leo Messi dimanche dernier lors du Clasico.Le club madrilène va toutefois faire appel de cette décision. Depuis quand on n'a plus le droit de tacler les deux pieds décollés ?