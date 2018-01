Le Real va avoir plus d'un demi milliard pour recruter

1

AC

Cet été, le Real veut réellement faire sauter la banque.Désireux de renouveler une partie de leur effectif, les dirigeants madrilènes comptent employer les grands moyens afin d'apporter un coup de neuf à leur équipe. Alors queannonçait une soyeuse enveloppe de 300 millions d'euros ce vendredi pour effectuer quelques retouches,va encore plus loin.Le quotidien britannique annonce que Florentino Pérez va allouer près de 570 millions d'euros à sa cellule sportive pour amener de nouvelles stars dans la capitale madrilène ! Parmi les pistes prioritaires, celles du Belge Eden Hazard , de l'attaquant anglais Harry Kane ou encore des gardiens David De Gea et Thibaut Courtois sont évoquées.Une somme qui représente donc plus de deux fois le budget de l' Olympique Lyonnais pour la saison 2017-2018. Et si l'OL devenait le club satellite du Real Madrid