Le Real tombe à Gérone

FC Gérone (3-4-3) : Bono – Espinosa, Juanpe, Muniesa – Maffeo, Granell, Pons, Aday – Portu (Kayobe, 82e), Borja García (Timor, 74e), Stuani (Mojica, 89e).



Entraîneur : Pablo Machín.



Real Madrid (4-4-2) : Casilla – Hakimi (Asensio, 66e), Varane (Nacho, 46e), Ramos, Marcelo (Vázquez, 66e) – Casemiro, Modric, Kroos, Isco – Crisitiano Ronaldo, Benzema.



Entraîneur : Zinédine Zidane.

Le Real Madrid restait sur quatre victoires consécutives en Liga. Une belle série qui a pris fin ce dimanche, à la surprise générale, chez le promu Gérone , alors que les hommes de Zidane menaient à la mi-temps. Sur l'ensemble de la rencontre, il n'y a pas de quoi venir se plaindre pour lesPour ce déplacement à Gérone , ville de Catalogne où le phénomène d'indépendance prend de plus en plus d'ampleur, le Real Madrid savait que ce match ne serait pas de tout repos. Contre un adversaire promu mais motivé à l'idée d'affronter le champion d' Espagne et double champion d'Europe en titre, le Real peine à mettre en place son jeu et souffre devant les assauts locaux. Chanceuse, lavoit un centre-tir de Maffeo lober Casilla et heurter le poteau pour une première alerte. Sur l'action suivante, Benzema oriente le jeu vers Cristiano Ronaldo , dont la frappe est détournée par Bono dans les pieds d' Isco , qui ouvre le score contre le cours du jeu (0-1, 12).Devant au tableau d'affichage mais toujours sous la menace des, le Real subit et Varane sauve devant sa ligne de but un centre de Portu venu de la droite. Malgré une tentative de CR7 captée par Bono, c'est encore Gérone qui touche le poteau sur une tête de l'intenable Portu qui lobe un Casilla complètement battu.Non récompensée de son premier acte d'un excellent niveau, Gérone va voir le fruit de ses efforts payer peu avant l'heure de jeu, et ce par deux fois. Après une action où Benzema manque de faire le break, Pere Pons se lance dans un slalom endiablé où il dribble Casemiro , Modric puis Ramos. Bloqué par le nouvel entrant Nacho , Pons voit la balle se diriger vers son coéquipier Stuani, qui ajuste Casilla et égalise (1-1, 54). Prise dans son élan positif, Gérone double la mise grâce à Portu , qui reprend d'une madjer une frappe à bout portant de Maffeo (58). Rué vers l'attaque à la suite des entrées d'Asensio et de Vá zquez pour ses deux latéraux, le Real galère à trouver l'ouverture et seul Isco reste à son niveau au milieu d'un collectif moribond.Avec cette deuxième défaite de la saison en Liga, le Real reste troisième, à quatre points de Valence et huit points du Barça . Le genre de chose qui peut arriver quand on doit faire avec un Cristiano Ronaldo qui n'a marqué qu'un but en six matchs de Liga cette saison.