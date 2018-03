Le Real se relance au petit trot

792

Loïc Rémy expulsé

À défaut d’une répétition idéale avant de jouer sa saison face au PSG mardi, le Real Madrid remplit a minima sa mission du samedi soir face à son voisin sudiste de Getafe . Le succès (3-1) ne relève en aucun cas de l’exploit, mais permet aux hommes en blanc de gonfler, en attendant la rencontre dominicale de Valence, leur avance à quatre points dans la course à la troisième place. Certains diront que c’est bien là l’essentiel, d’autres que la machineest toujours enrayée. Pour ce qu’en raconte le terrain, lespeinent surtout à imprimer une intensité suffisante pour déstabiliser la troisième meilleure défense de Liga. Si bien qu’il faut attendre un mauvais renvoi de Getafe pour assister à l’ouverture du score de Bale, laissé libre de tout marquage au point de penalty (1-0, 24).Toujours au petit trot, le Real attend un faux pas de son rival pour faire le break. Ce qui arrive en deux temps. Juste avant le retour aux vestiaires, Cristiano Ronaldo se charge de crucifier Emiliano Martínez d’une frappe sèche (2-0, 45) avant que Loïc Rémy , dès la reprise, ne caresse de trop près Nacho et ne récolte un second carton jaune synonyme d'expulsion (47). Étonnamment, la supériorité numérique du Real le rend amorphe, et c’est même Portillo, sur penalty (2-1, 66), qui punit l’apathie locale en réduisant le score. Le Santiago Bernabé u, à moitié vide, s’ennuie ferme et ne s’extasie que sur le doublé de son homme fort, Cristiano Ronaldo , qui annihile toute forme de suspense (3-1, 78) avant de sortir (79). Et de se tourner, sans plus de certitude sauf celle d’avoir retrouvé son pur-sang Marcelo , vers le rendez-vous capital du Parc des Princes. Keylor Navas – Carvajal, Nacho Sergio Ramos (C), Theo Hernández ( Marcelo , 65) – Casemiro , M. Llorente (Kovačić, 79), Isco – Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo (Asensio, 79).Emiliano Martínez – Damián Suárez , Djené, Bruno , Antunes – Portillo, Arambarri, S. Mora (C) (G. Shibasaki, 59), Loïc Rémy – Fajr – Ángel ( Jorge Molina , 56).