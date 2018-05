Le Real se ramasse à Séville

703

FC Séville (5-3-2) : Soria - Escudero, Pareja, Lenglet, Mercado, Layún - Pizarro, Nzonzi, F.Vázquez (Mesa, 78e) - Muriel (S. Ramírez, 62e), Ben Yedder (Carriço, 81e). Entraîneur : Joaquín Caparrós.



Real Madrid (4-3-3) : Casilla - T. Hernández, Ramos, Vallejo, N. Fernández - Ceballos (B.Mayoral, 70e), Casemiro (Llorente, 88e), Kovačić - Asensio, Benzema, L. Vázquez. Entraîneur : Zinédine Zidane.

Le Real Madrid a déjà la tête à la prochaine finale de Ligue des champions.Au Sánchez-Pizjuán de Séville, avec une équipe complètement remaniée, les Madrilènes ont mordu la poussière. À la suite d'une déviation aérienne de Luis Muriel Wissam Ben Yedder résiste au retour de Sergio Ramos et place le ballon sous le corps de Kiko Casilla (1-0, 26). Incapables de réagir et mis en alerte par un sauvetage sur sa ligne de Nacho , le Real sombre définitivement avant la pause, lorsque Miguel Layún ponctue un superbe mouvement collectif (2-0, 45).En seconde période, le Real tente un retour en force, mais le capitaine Ramos rate un penalty en envoyant une chiche sur la transversale. Le suspense prend fin dans le, lorsque Sergio Ramos dévie le centre de Gabriel Mercado dans ses propres filets (3-0, 82). Pour l'honneur, Borja Mayoral inscrit un but de la tête sur un centre de Marco Asensio (3-1, 87), puis Ramos se rattrape en réussissant, ce coup-ci, un second penalty (3-2, 95). Trop tard...Pour le Real, la saison de Liga est virtuellement terminée. En revanche, Séville se relance dans la course à la qualification pour la Ligue Europa. Une compétition que les Sévillans, lauréats en 2014, 2015 et 2016, connaissent plutôt bien.