Le Real se découvre des poux avec son Bernabéu

Exception faite des soirées européennes, le Santiago Bernabéu ressemble de plus en plus à un Disneyland du ballon rond. Une mue touristique de l’antre de Chamartin que le club a longtemps vu d’un bon œil, recettes de jour de match oblige, jusqu’à ce dernier Clásico où un point de non-retour a été atteint.

« En un match, je rembourse un tiers de mon abonnement »

Real et Barça dans le même bateau

Par Robin Delorme

Depuis la loge d’honneur du Santiago Bernabéu, les réactions se font vives. Pas tant pour la célébration de Lionel Messi qui, maillot au vent, toise de son mètre soixante-huit les tribunes de l’antre madrilène. Non, bien au contraire, si les bouches se délient autour de Florentino Pérez, c’est pour pointer du doigt ces gradins qui, dans la foulée de la banderille au buzzer de la, exultent. De la joie, oui, pour accueillir le pion décisif desqui agace au plus haut point les dirigeants de la Maison-Blanche. Si bien qu’au lendemain de cette défaite, le service communication du club dégaine un communiqué détonant : «» Autrement dit, le Real reconnaît pour la première fois que son enceinte tient plus d’un repaire à touristes que d’une poudrière appartenant à ses. Surtout, il semble enfin prendre conscience de l’impact qu’une telle ambiance peut avoir sur ses troupes.Sur le banc des accusés, le Real Madrid montre du doigt lescoupables d’avoir revendu leurs abonnements avant le. Pourtant habituelle parmi les détenteurs du fameux ticket annuel, et bien connue des services du club, la méthode utilisée est en vigueur depuis des années. À chaque, derby madrilène ou autre duel de haute volée, de nombreuxdécident de mettre en location leurs abonnements le temps de la soirée. Jusqu’à la dernière rencontre face aux, jamais l’institution blanche ne s’était alors plainte par voix officielle. «, enquille Ivan, détenteur du précieux carnetdepuis bientôt six ans.» C’est que dans la hiérarchie des compétitions, une large majorité depréfère la Ligue des champions. Ce qui explique, en grande partie, la différence d’ambiance entre matchs européens et domestiques.» Et pourtant, des matchs, Teresa en a vu de nombreux dans l’enceinte blanche. Abonnée au club depuis sa tendre enfance – «» –, Teresa n’en démord pas : voir autant de supportersl’entourer durant lelui semble un non-sens. Mais les fautifs, toujours selon elle, ne sont pas ces suiveurs: «» Le hic, c’est que les moyens à la disposition des services compétents du Real Madrid sont restreints. En acceptant tacitement depuis des années que sesmettent en location leurs abonnements de manière sporadique, il n’a fait qu’ouvrir la boîte de Pandore. Et ce ne sont pas les multiples sites internet de revente qui vont aider à ce qu’elle se referme. D’autant que selon les statuts, lespeuvent prêter leurs abonnements à leur guise.De fait, lors de ce dernier Clásico, «blaugrana» : « Dans leur grande majorité, il s’agissait de touristes venant du monde entier » , dixit Teresa. Cette tendance, le Santiago Bernabéu la connaît depuis longtemps, à la différence près que ces touristes ont longtemps été des... Mais que le Real se rassure, l’ennemi barcelonais a également connu telle situation pas plus tard que lors de la manche aller, lorsque le vice-président social du Barça, Jordi Cardoner, s’était offusqué du nombre de supporters madrilènes présents dans les gradins du Camp Nou : «» À trop vouloir étendre saà travers le monde, à trop espérer une croissance internationale, Real et Barça en sont arrivés à éloigner leurs supporters du cru. Car au Santiago Bernabéu comme au Camp Nou, le tourisme a remplacé la passion pour le plus grand bonheur des comptes en banque de ces deux fanions. Mais pour le plus grand malheur deaujourd’hui tiraillés.