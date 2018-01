Le Real s'enfonce dans la crise

854

Real Madrid (4-4-2) : Navas - Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modrić, Isco (Vázquez, 70e) - Bale (Asensio, 70e), Ronaldo. Entraîneur : Zinédine Zidane.

Villarreal (4-4-2) : Asenjo - Jaume Costa, Álvaro, Bonera, Mario Gaspar - Rodrigo , Trigueros, Castillejo, Fornals - Raba (Cheryshev, 46e), Bacca (Unal, 76e). Entraîneur : Javier Calleja Revilla.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.Dominateurs, auteurs de 28 frappes au but, lesont réalisé leur meilleur match depuis un long moment. Et pourtant, c'est bien Villarreal qui repart de Madrid avec les trois points à la suite d'un lob sublime de Pablo Fornals (88) qui crucifie les hommes de Zinédine Zidane sur la première grosse occasion du Sous-Marin jaune.Malmené en Coupe du Roi face à Numancia dans la semaine (2-2), le Real Madrid a pourtant commencé la rencontre de manière spectaculaire avec un Isco époustouflant et un Gareth Bale bien en jambes. Malheureusement pour les hommes du double Z, le portier de Villarreal Sergio Asenjo , a décidé de sortir une performance XXL en stoppant la lourde frappe de Marcelo (19), le coup franc de Cristiano Ronaldo (23) ou une frappe à bout portant de l'attaquant portugais (45). Et les rares fois où le portier espagnol semble battu, son poteau est là pour repousser la frappe de CR7 (32).Avec cette défaite, le Real Madrid peut définitivement tirer un trait sur le titre et doit même regarder dans son rétroviseur pour assurer le top 4, dont son adversaire de l'après-midi se rapproche à grandes enjambées.