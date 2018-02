Le Real avale la Real grâce à un triplé de Ronaldo

Real Madrid (4-4-2) : K. Navas - Marcelo, Varane, Ramos, Carvajal - Kroos, Modrić (Kovačić, 62e), Asensio (Bale, 72e), Vázquez (Isco, 62e) - Cristiano Ronaldo, Benzema. Entraîeur : Zinédine Zidane.



Real Sociedad (4-5-1) : Rulli - De La Bella, R. Navas, Elustondo, Odriozola - Oyarzabal, Zurutuza (Zubeldia, 60e), Illarramendi, Xabi Prieto, Canales (Bautista, 60e) - Juanmi (Guridi, 83e). Entraîneur : Eusebio Sacristán.

Le hors-d’œuvre est passé, place au plat principal avec le PSG Dans l'optique d'une répétition avant la venue du Paris Saint-Germain au Santiago- Bernabé u mercredi prochain, le Real Madrid accueillait la Real Sociedad afin de maintenir la pression sur le FC Valence et l' Atlético de Madrid en Liga. En vérité, il n'aura fallu qu'une grosse demi-heure auxpour mettre fin au suspense.Dès le départ, Cristiano Ronaldo montre qu'il est dans un grand soir. Une série de feintes, et le Portugais adresse un beau centre en direction de Lucas Vázquez , qui bat Geronimo Rulli d'une tête impeccable (1). Le Real poursuit sa domination devant de timides, et Karim Benzema trouve le poteau peu avant la fin du premier quart d'heure. Finalement, c'est bien CR7 qui donne le break à son équipe, en reprenant un centre de Marcelo du plat du pied droit (27). Dépassés, les Basques encaissent deux nouveaux buts, grâce à un Toni Kroos chirurgical (34), puis un CR7 aérien pour un doublé de la tête (37).Au retour des vestiaires, les visiteurs tentent de sauver l'honneur avec la tête de Juanmi , mais la tentative termine sur le poteau de Keylor Navas . Attentif, le portier costaricien voit ensuite Asier Illarramendi caresser sa lucarne sur coup franc, sans parvenir à marquer. Si l'ancien Madrilène finira par marquer son but en fin de soirée (82), son coéquipier Bautista sauve l'honneur en premier (74), laissant aussi le temps à Cristiano Ronaldo d'inscrire un nouveau pion (80).Trois buts, une passe décisive : CR7 est prêt pour affronter Paris.