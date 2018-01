Le Real repart de Vigo sans la fève

434

Celta de Vigo (4-3-3) : Rubén - Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny - Wass (Sánchez Ruiz, 90e), Radoja (Lobotka, 73e), Hernández - Sisto (Mor, 73e), Aspas, Gómez. Entraîneur : Juan Carlos Unzué.

Real Madrid (4-4-2) : Navas - Marcelo, Fernandez, Varane, Hakimi - Casemiro, Modrić (Vázquez, 76e), Kroos, Isco (Kovačić, 76e) - Ronaldo, Bale. Entraîneur : Zinédine Zidane.

2018 recommence de la même façon que 2017 s'était terminée pour le Real Madrid : par une contre-performance en Liga.Alors, certes, le match nul 2-2 concédé ce dimanche soir sur la pelouse du Celta de Vigo est moins retentissant que le 0-3 encaissé à domicile avant la trêve face au Barça. Il n'empêche que ce sont deux nouveaux points de perdus dans la course au titre, les Catalans disposant désormais d'une avance sidérale de seize points.À Vigo, terrain toujours compliqué, le Real semblait pourtant tenir une précieuse victoire. Un succès qui s'était dessiné en première période, à la suite du doublé express de Gareth Bale, qui avait répondu à l'ouverture du score somptueuse (un petit piqué qui fait ficelle) de Daniel Wass. Mais en seconde période, les Madrilènes se montrent de plus en plus fébriles et c'est Keylor Navas qui va faire le show. Iago Aspas a d'abord l'occasion d'égaliser à vingt minutes du terme, mais le portier madrilène repousse un penalty qu'il avait lui-même provoqué.Ce péno raté aurait pu décourager les Galiciens, mais, deux changements plus tard, ces derniers trouvent finalement les ressources pour venir chercher le nul à huit minutes du terme grâce à Maxi Gómez, auteur d'un beau coup de tête sur un centre de Wass.Pour Zidane, les chiffres sont impitoyables : son Real Madrid compte autant de retard sur le Barça (16 points) que d'avance sur le premier non-relégable, La Corogne. Aïe.