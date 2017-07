Le Real plie aux tirs aux buts face à MU

[⚽️ VIDEO BUT] #RealManU Martial élimine quatre joueurs du Real Madrid et offre le but à Lingard ! Quel festival !https://t.co/RFT9s3VtwS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 juillet 2017

Un festival de maladresses.La séance de tirs aux buts qui opposait Manchester United et le Real Madrid après une partie enlevée s'est soldée par d'incroyables loupés : trois tentatives manquées du côté des Mancuniens et quatre loupés pour les Madrilènes. Ce sont donc lesqui se sont imposés à Santa Clara, aux Etats-Unis après que la frappe de Casemiro s'est écrasée sur la barre, lors de son ultime tir (1-1, 2 tab à 1).Les joueurs de José Mourinho réalisent un sans-faute dans cettepuisqu'ils enregistrent une quatrième victoire en autant de matchs.Ce succès s'est d'abord construit en première période. Juste avant la mi-temps, le français Anthony Martial a véritablement mis sur orbite Jesse Lingard . Après avoir éliminé Carvajal et Modrić d'un double contact, l'ancien Monégasque a servi devant le but vide son coéquipier. Une offrande qui n'a pas permis aux Mancuniens d'assurer leur victoire avant le coup de sifflet final car le Real est revenu à la 69ème par l'intermédiaire de Casemiro , sur pénalty...Loi Martial.