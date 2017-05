Le Real officialise un accord avec Vinícius Júnior

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un investissement d'avenir pour le premier transfert estival du Real.» , annonce le communiqué madrilène. Cela signifie que le jeune Brésilien de 16 ans s'est engagé avec lespour un montant situé entre 40 et 50 millions d'euros selon la presse espagnole. Mais le contrat prévoit que le Real ne pourra avoir son mot à dire quant à l'avenir du joueur qu'en juillet prochain et qu'il ne pourra le faire jouer sous ses couleurs qu'en juillet 2019, au moment de sa majorité.Entre temps, Vinícius Júnior devrait rester au Brésil pour continuer à s'aguerrir. L'ailier dribbleur intéressait pourtant la plupart des clubs européens. Pour son premier achat depuis la levée de son interdiction de recrutement, le Real frappe donc un gros coup en ravissant l'espoir, au nez et à la barbe de ses concurrents. Vinícius et encore