Le Real n'a pas tremblé face à Eibar

20

Ça passe tout doux pour le Real.Les Madrilènes s'imposent facilement 3-0 face à Eibar, et conservent ainsi leur place sur le podium de Liga, derrière le Barça, leader, et Valence, deuxième.Les joueurs de Zidane n'ont pas franchement forcé leur talent face à l'actuel 16du championnat espagnol. La messe était même déjà dite après 28 minutes de jeu : le malheureux Paulo Oliveira a d'abord marqué contre son camp, avant que Asensio ne double la mise peu avant la demi-heure.Avec deux buts d'avance, le Real s'est ensuite mis en mode gestion. Le genre de match que Cristiano Ronaldo adore en temps normal. Mais pas là. Le Portugais a été fantomatique, et c'est finalement Marcelo qui clôt le score en fin de rencontre. 3-0, facile.Les quatre premiers du championnat ont donc gagné. La fameuse journée inutile.