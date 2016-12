Le Real Madrid se lance dans le foot féminin

0

Élu meilleur club du XXème siècle, le Real Madrid espère bien devenir le meilleur club féminin du XXIème siècle. Histoire de rattraper les seize années perdues, le président des Florentino Pérez , est bien décidé a créer une équipe féminine au Real Madrid comme annoncé par le quotidien espagnol. Pas connu pour être dans la demi-mesure, le président madrilène compte frapper fort et très vite avec un budget de quinze millions d'euros et des transferts en pagaille.Première sur la liste, la coach Silvia Neid , qui a mené l' Allemagne sur le toit olympique cet été à Rio de Janeiro. Du côté des joueuses, Florentino Pérez a, là encore, sa petite idée mais beaucoup moins réalisable : «Soient les Allemandes Nadine Kessler et Nadine Angerer et les Américaines Abby Wambach et Carli Lloyd. Sachant que seule la dernière citée joue encore au football. Et sinon pourquoi pas récupérer Marinette Pichon ?