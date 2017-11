Le Real Madrid n'avait plus perdu en poules depuis 2012 et 30 matchs

Fin de série. En s’inclinant lourdement sur la pelouse de Tottenham (3-1) , le Real Madrid a perdu sa première place du groupe H, mais a surtout stoppé sa folle série d’invincibilité en phase de poules de Ligue des champions qui tenait depuis le 24 octobre 2012 et une défaite face au Borussia Dortmund de Mats Hummels et de Robert Lewandowski (2-1). Entre-temps ? 22 victoires et 8 matchs nuls pour un total de 30 rencontres de rang sans connaître la moindre défaite. Une série qui s’est donc arrêtée à Wembley face à desqui peuvent se mettent à rêver : l’année où le Borussia Dortmund s’est imposé face aux, les Allemands se sont retrouvés en finale de Ligue des champions en mai. Moussa Sissoko peut commencer à faire de la place au-dessus de sa cheminée pour son Ballon d’or 2018.