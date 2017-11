Le Real Madrid bat Málaga dans la souffrance

Real Madrid (4-4-2) : Casilla - Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo - Isco (Modrić 62e), Casemiro, Kroos (Hernandez 81e), Vázquez - Benzema (Mayoral 89e), Ronaldo. Entraîneur : Zinédine Zidane.

Málaga (4-4-2) : Roberto - Rosales, Hernandez, Gonzalez, Juankar (Baysse 36e) - Keko (Juanpi 66e), Recio, Adrian, Castro - Rolan, Penaranda (Baston 61e). Entraîneur : Michel.

Buts : Benzema (9), Casemiro (21) et Ronaldo (76) pour le Real Madrid // Rolan (18) et Castro (57) pour Málaga Cristiano Ronaldo n'est pas du genre à abandonner si facilement. Muet en Liga depuis le 14 octobre dernier, et auteur d'un seul but en championnat cette saison, l'attaquant madrilène a de nouveau fait preuve d'un manque d'efficacité énorme face à Málaga . Mais CR7 reste CR7, et même lorsque Roberto détourne son penalty, le Portugais se jette pour rattraper son raté et offrir, dans la douleur, la victoire au Real Madrid (3-2, 76).Pourtant, tout semblait facile au coup d'envoi pour le Real Madrid face à des Andalous qui restaient sur six défaites en six rencontres à l'extérieur sans le moindre but marqué. Dominateurs, lesouvrent donc logiquement la marque grâce à Karim Benzema qui se trouve au bon moment, au bon endroit, pour reprendre cette tête de Cristiano Ronaldo qui s'écrase sur la barre transversale (1-0,). Mais comme souvent cette saison les Madrilènes sont très fébriles défensivement et Diego Rolán profite d'un marquage extra-large pour remettre Málaga dans la partie d'un joli enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée (1-1, 18). Fautifs sur le but andalou, Toni Kroos et Casemiro se rattrapent dans la foulée sur un corné frappé par l'Allemand qui trouve la tête bien dure du Brésilien (2-1, 21).Face au manque d'efficacité des Madrilènes, les hommes de Michel restent à l'affût, et vont même revenir au score sur une frappe des 20 mètres de Chory Castro qui glisse entre les mains savonneuses de Kiko Casilla (2-2, 57). Un but qui va faire très mal aux coéquipiers de Marcelo , qui vont alors reculer dangereusement et perdre le contrôle du ballon. Avant ce but de Cristiano Ronaldo qui retrouve son rôle favori : celui du sauveur de la Maison-Blanche.