Le Real habillé par Under Armour après 2020?

CR7 va-t-il changer de chemise ?Depuis 1998, le Real Madrid est associé à Adidas, mais le deal hispano-allemand pourrait s'arrêter. Selon, lesauraient reçu des propositions de l'équipementier nord-américain Under Armour pour vêtir ses joueurs à la fin du contrat avec la marque aux trois bandes, qui court jusque 2020. La marque américaine habille déjà Tottenham et Andy Murray en Angleterre , Stephen Curry en NBA, et souhaite étendre sa présence sur le marché européen.A ce jour, c'est Manchester United qui détient le maillot le plus cher, avec un contrat à 95 millions (plus les bonus). Le Real est loin en-dessous, avec «» 40 millions par an, ce qui fait dire à Florentino Perez que sa tunique n'est pas assez valorisée. Selon le quotidien espagnol, la Maison Blanche négocie un accord de partenariat avec Under Armour qui pourrait lui rapporter jusqu'à 150 millions d'euros par an.Ça fait cher la cotte de mailles.