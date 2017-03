Le Real gratte un nul après une folle remontada

537

Real Madrid 3-3 Las Palmas

Le Real Madrid et les, acte 128.Trois jours après s'être imposé sur la pelouse de Villarreal (3-2) après avoir été mené 2 à 0, le Real Madrid a remis le couvert ce mercredi soir face à Las Palmas . Si cette fois-ci les trois points ne sont pas au bout, l'exploit est plus grand alors que lesétaient menés 3-1 en infériorité numérique à cinq minutes du coup de sifflet final.Pourtant, le début de match présageait une soirée tranquille pour les hommes de Zizou qui ouvrent le score rapidement grâce à Isco , parfaitement trouvé dans la surface de réparation par Mateo Kovačić (8). Énervés par cette ouverture du score entachée d'une position de hors-jeu, les Canariens reviennent de suite dans le match sur un coup de canon de Tanausu (10).Bousculé par Las Palmas , le Real Madrid revient sur la pelouse avec l'envie de faire beaucoup mieux. Problème, Gareth Bale complique la tâche de ses coéquipiers en recevant un carton rouge pour un enchaînement balayette-poussette sur le capitaine adverse Jonathan Viera (47). Intelligence toujours, Sergio Ramos dévie de la main dans la surface une frappe de David Simon et offre à Viera le plaisir de donner l'avantage aux siens en trompant Keylor Navas (55). Un premier coup de massue qui sera suivi très vite d'un second, lorsque Kevin-Prince Boateng , en contre, devancera la sortie hasardeuse du gardien, avant de pousser le cuir dans le but vide et de copier une célébration de CR7 en montrant sa cuisse.3-1, la mission semble impossible pour le Real Madrid , tant Morata, Ronaldo ou encore Benzema lors de son entrée en jeu n'arrivent pas à cadrer leurs nombreuses frappes. En face, Jesé aurait pu tuer ses anciens coéquipiers, mais le joueur prêté par le PSG bute à trois reprises sur Keylor Navas (60, 79, 84). Jesé pourra le regretter, car Cristiano Ronaldo décide alors de se réveiller. C'est sur penalty que le Portugais réduira la marque (85), à la suite d'une main de Castellano dans la surface, avant d'égaliser de la tête dans les dernières secondes de la rencontre (89).Un nul inespéré qui ne fait pas forcément le bonheur des Madrilènes, qui abandonnent leur trône au profit du Barça , mais qui comptent toujours un match en moins.