Le Real galère, mais le Real est en finale

Al-Jazira 1-2 Real Madrid

Al-Jazira (4-3-2-1) : Ali Khasif (Al-Senani, 51e) - Fayez, Ali Ayed, Al Saadi, Obaid - Al Hosani (Rabia, 62e), Al Attas, Alhammadi (Al-Otaibah, 60e) - Romarinho - Ali Ahmed Mabkhout, Boussoufa. Entraîneur : Henk ten Cate.

Real Madrid (4-3-3) : Navas - Hakimi, Nacho, Varane, Marcelo - Casemiro, Modric, Kovacic (Vazquez, 68e) - Isco (Asensio, 68e), Ronaldo, Benzema (Bale, 81e). Entraîneur : Zinedine Zidane.

Leétait si proche.Seize minutes : voilà le laps de temps durant lequel les Émiratis d’Al-Jazira auront mené face au Real Madrid après l’ouverture du score totalement contre le cours du jeu de Romarinho, profitant des erreurs défensives deset du caviar de Moubarak Boussoufa pour tromper Keylor Navas d’une jolie frappe croisée (1-0, 41). Poussés par leur public, les coéquipiers de Lassana Diarra, absent mercredi soir, vont alors se mettre à croire à une improbable victoire contre le tentant du titre, avant que leur capitaine et gardien de but, Ali Khaseif Housani, abandonne la partie sur blessure (51).Symbole de la réussite des Émiratis et sur un nuage depuis le coup d'envoi, Housani assiste depuis le banc à l'égalisation de Cristiano Ronaldo (1-1, 53), qui en profite ainsi pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Mondial des Clubs avec six réalisations. Avant que Gareth Bale , tout juste entré en jeu, ne double la marque sur la trente-deuxième frappe de la rencontre des(1-2, 81). Cruel pour Al-Jazira qui aura montré un beau visage et aura fait trembler le double champion d'Europe en titre jusqu'au bout.Le Real Madrid , lui, va pouvoir profiter du soleil d'Abou Dabi avant sa finale samedi face au Grêmio.