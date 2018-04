Le Real freiné par Bilbao

420

Real Madrid (4-4-2) : Navas – Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal – Kroos, Modrić, Vázquez, Asensio (Isco, 69e) – Benzema (Bale, 69e), Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Zinédine Zidane.



Athletic Club (4-2-3-1) : Kepa – Balenziaga, I.Martínez, Nuñez, De Marcos – Iturraspe, San José – Córdoba (Muniain, 70e), Lekue, Raúl García (Susaeta, 78e) – Williams (Aduriz, 85e). Entraîneur : Cuco Ziganda

Le Real avait l'occasion de prendre ses distances dans l'acquisition définitive de la troisième place de Liga à la suite de la défaite surprise de Valence contre Getafe plus tôt dans la soirée (1-2). C'est manqué.Pour la réception de l' Athletic Bilbao Zinédine Zidane ne sous-estime pas son adversaire et aligne un onze ultra compétitif avec Toni Kroos , Luka Modrić, Lucas Vázquez et Marco Asensio pour organiser l'attaque madrilène. Mais dans les faits, ce sont lesqui se montrent les plus dangereux. Lancé en profondeur, le bolide Iñaki Williams pique son ballon par-dessus Keylor Navas et fait plonger tout le Santiago- Bernabé u dans le silence (0-1, 14). Par la suite, Cristiano Ronaldo Marcelo puis Raphaël Varane voient leurs tentatives repoussées par l'excellent Kepa Arrizabalaga En seconde période, lesvont se heurter à une remarquable organisation défensive basque, hermétique à souhait. En phase de contre, Raúl García est tout proche de réussir le break, mais la barre transversale viendra contrecarrer ses plans. Le manque de percussion offensive du Real va s'étendre jusqu'à trois minutes de la fin du temps réglementaire, moment que choisit CR7 pour dévier la frappe de Modrić d'une subtile madjer (1-1, 87).Le Real a donc trois points d'avance sur Valence, mais en compte toujours trois de retard sur l' Atlético de Madrid avec un match en plus.