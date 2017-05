Le Real fait exploser Grenade

Tranquille, le Real Madrid s’impose face au relégué Grenade et signe une septième victoire consécutive à l’extérieur (4-0). De quoi rester leader de Liga et faire le plein de confiance avant de se rendre à Vicente-Calderón mercredi prochain.

0

Grenade 0-4 Real Madrid

Le test de la VMA

La famille Adams

Son regard toise celui de Tony Adams , mais les apparences sont trompeuses : son moral vient d’être détruit. Dans cette opposition à l’allure d’un combat entre poids lourd et poids mouche, le quart d’heure de jeu vient à peine de passer que le Malien Aly Malle sort déjà du terrain de, remplacé par Uche Algo. Une blessure ? Une volonté du coach de donner des minutes à tout le monde dans cette fin de saison ? Ni l’un, ni l’autre. En fait, l’ex-capitaine des, nommé au poste d’entraîneur de Grenade depuis début avril, se rend compte que son équipe est dépassée par la vitesse d’exécution de ce Real Madrid qui n’est pas là pour plaisanter. Déjà deux buts encaissés, c’est donc le moment de limiter la casse. Pari réussi ? Non, pas vraiment.Un défi pour l’honneur. Voilà ce dont avait besoin les joueurs du père Adams ce samedi soir à domicile. Une sorte de match de gala contre le favori au titre de champion d’ Espagne , puisque lessont d’ores et déjà assurés de descendre enla saison prochaine. Face à eux, le Real aligne un onze d’habituels remplaçants, tout aussi fort que celui des titulaires. Un gouffre sépare donc le niveau des deux équipes, tant d’un point de vue physique que mental. Les premiers stigmates de cette différence apparaissent sans attendre. Les yeux dans le dos, Alvaro Morata écarte le jeu vers Lucas Vasquez côté droit, son centre est repris face au but vide par James Rodriguez (2). Le début d’une longue, très longue cérémonie d’enterrement orchestrée par les hommes en noir.Car à peine le score ouvert, Madrid passe la seconde. Un centre de Vasquez ne trouve personne, excepté Joao Coentrao qui remet une galette à la disposition de James, pour une tête piquée à bout pourtant (10). Deux uppercuts décisifs pour déjà obliger son adversaire à revoir ses plans, et jouer la montre pour éviter toute correction. Peu ouverte à minimiser le sort de sa victime, la Maison Blanche fait dans le sale, et Danilo centre en retrait pour une reprise barre rentrante signée Alvaro Morata (30). Un quatorzième pion en Liga pour leespagnol, suivi dans la foulée de sa quinzième banderille, alliage de dribbles et de frappe croisées (35). Aux chants de soutien du peuple grenadin succède les pleurs en tribunes et les sifflets. L’humiliation provoquée par le trio infernal Vasquez-Morata-Asensio doit s’arrêter.Contre une équipe à moitié morte, les occasions pleuvent pour les Lucas Vasquez frappe la barre transversale, puis Casemiro manque le cadre devant une cage grande ouverte. Après la mi-temps, Grenade revient plus volontaire, mais la confiance manque pour paraître dangereux. Dans son costard impeccable, Zinédine Zidane fait étalage de la puissance de son effectif : Marco Asensio est remplacé par Karim Benzema à l’heure de jeu. Casemiro laisse le soin à Isco de poursuivre la distribution du jeu. Enfin, Lucas Vasquez sort sous les applaudissements du public pour laisser Mariano Diaz se dégourdir les jambes.Le Real est fort, trop fort. Danilo touche le poteau et seul le ciel protège Grenade d’une gifle plus lourde. Dans les dernières minutes,cherche à réduire l’écart, mais la baraque tenue par Kiko Casilla ne bouge pas d’un iota. Dans cette boucherie digne d’une correction donnée par Ivan Drago à Apollo Creed, Guillermo Ochoa ne pouvait rien faire devant la tornade blanche. Au calme au moment de rentrer chez lui pour souffler devant sa télé, Memo pourra jeter un œil au Ceasars Palace, pour le choc entre Julio César Chavez Junior et Canelo Alvarez cette nuit. Histoire de se dire qu’en ce samedi, il ne sera pas le seul mexicain à encaisser les coups sans broncher.