Le Real et sa défense de vieux pots

Estampillés commercialement BBC, les succès récents du Real Madrid dépendent tout autant de sa défense. Une arrière-garde qui se connaît sur le bout des doigts et dont la complémentarité permet de gommer certaines lacunes du collectif.

1k

Pavon : « Les grandes équipes gardent la même assise »

La relève vient de la Fabrica

Par Robin Delorme

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Entre la fin de sa carrière sportive et le début de son aventure des bancs de touche, Zinédine Zidane vogue telle une anomalie dans l’organigramme du Real Madrid. Tantôt conseiller du président, tantôt à la formation des jeunes pousses de La Fabrica, l’– l’un de ses nombreux surnoms madrilènes – visite toutes les strates de la Maison-Blanche. Tant et si bien qu’à l’été 2011, il use de son charme pour officier en tant que recruteuret convainc Raphaël Varane , alors promesse du Racing Club de Lens, de le rejoindre par-delà les Pyrénées. Un coup de téléphone décisif qui est aujourd’hui une véritable bénédiction pour l’effectif qu’il dirige. «, renchérit Francisco Pavon, ancien central madrilène.» Pour sûr, entre Sergio Ramos Marcelo et Pepe , tousdepuis plus de neuf ans, la stabilité défensive devient gage de réussite au Real Madrid., poursuit Pavon.» Forcément titrées, toutes ces équipes connaissent une arrière-garde similaire durant de nombreuses saisons. Une longévité, telle celle de l'AC Milan avec Stam, Nesta et Maldini, qui explique également le sérieux des directions sportives de ce gratin du football européen. Surtout que le marché des centraux, pour n’évoquer qu’eux, est de plus en plus bouché, la demande dépassant largement l’offre. Quand Sergio Ramos devienten 2005 contre vingt-cinq millions d’euros et Pepe , en 2007, contre trente millions, Varane et Marcelo , respectivement en 2011 et 2006, le sont pour des montants de dix et sept millions d’euros. Au jeu des comparaisons, les têtes pensantes (pourtant si décriées) des mercatosremportent largement la partie face à leurs homologues du FC Barcelone, incapables de trouver un pendant à Piqué depuis la retraite de Puyol.Cette réussite économique s’accompagne ainsi d’une douce réalité sportive avec les membres de l’arrière-garde du Real Madrid. Même s’ils connaissent tous des hauts et des bas – cf. Pepe et sa crise de nerfs sur les pauvres joueurs de Getafe, ou l’adaptation du tout frais majeur Marcelo à son arrivée en Castille –, leur régularité définit leur étape dans la capitale espagnole. «, plussoie Francisco Pavon, lui aussi vainqueur d’une C1 avec laen 2002.» Personne ou presque, n’en déplaise au Bayern Munich et sa triplette Hummels-Boateng-Martinez. De plus, les caractéristiques des trois centraux» : «Pour sûr, actuellement, avec onze pions encaissés en Liga, soit la seconde meilleure défense du Royaume derrière Villarreal et à égalité avec l’Atlético, lesne sont devancés, au niveau européen, que par le Bayern, Tottenham, Chelsea, le PSG, Nice et Cologne. Leur jeu, pourtant très à risque, surtout en l’absence de la sentinelle Casemiro , impose des exigences rares, telles que défendre avec toute leur moitié de terrain ouverte. Mieux, avec Marcelo sur l’aile gauche, le Real dispose, à l’instar desen leur temps avec Dani Alves , d’un meneur de jeu latéral. Mais pour Francisco Pavon, l’extase est ailleurs : «» Ainsi, ces deux joueurs formés au club sont désormais de potentiels titulaires avec la. De quoi entretenir, encore pour quelques saisons, la solidité défensive de ce onzeà la sauce Zidane.