Le Real et la Juve se chatouillent

Au terme d'une première période équilibrée, le Real et la Juve se tiennent toujours par la gorge (1-1). Tout reste à faire dans cette finale de C1.

Juventus 1-1 Real Madrid

La punition

La réponse

Par Kevin Charnay

Deux équipes fidèles à leur ADN, comme prévu. Le Real Madrid et la Juventus Turin sont deux équipes qui se plaisent à frustrer leur adversaire pour mieux les poignarder en contre. Donner l'impression à l'autre qu'on est plus faible, et mettre un sale coup derrière le crane en le punissant par un but contre le cours du jeu. Et lors de cette première période, les deux équipes ont parfaitement maîtrisé cet art.Dans les premières minutes de cette première période, c'est la Juventus qui a dominé et s'est montrée la plus dangereuse. D'ailleurs, ce sont lesqui se procurent la première véritable opportunité du match, par l'intermédiaire de Miralem Pjanić. Malheureusement, la reprise de volée de l'international bosnien est parfaitement boxée par Keylor Navas . C'est la seule frayeur dans la gueule du Real, qui fait le dos rond avant d'asséner sa première pique. Qui fait mouche tout de suite. Sur une contre-attaque parfaitement menée, Dani Carvajal trouve Cristiano Ronaldo en retrait, qui ne tremble pas. La frappe en première intention vient se loger directement dans le petit filet opposé.A partir de ce moment-là, le Real Madrid met un peu plus le pied sur le ballon et commence à maîtriser le match. Enfin, ça c'est ce que croient les hommes de Zinédine Zidane . Alors qu'ils pensent être totalement hors de danger, les Madrilènes ne peuvent rien faire face au geste exceptionnel de Mario Mandzukic . Un contrôle poitrine, et une retournée acrobatique qui lobe Keylor Navas . Bref, à la mi-temps, rien n'est fait entre les deux formations. Mais qu'est-ce que c'est bon.