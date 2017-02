Le Real engage un jeune Brésilien de bientôt 18 ans

0

Nouvelle pépite brésilienne ou futur ex-nouveau Ronaldo Le Real Madrid suivait depuis un petit temps Augusto Galvan, jeune joueur du club brésilien de São Paulo. Après que le club est allé devant la FIFA pour protéger ses intérêts face à la voracité des, les Madrilènes ont commencé depuis quelques semaines à négocier avec São Paulo et plus avec l'entourage du joueur directement.Malgré le souhait de São Paulo de prolonger son milieu offensif, celui-ci a manifesté son intention de partir, obligeant les dirigeants brésiliens à accepter la proposition du Real Madrid , qui les payera un million, plus deux de bonus, pour acquérir les services du joueur. Le 25 mars, jour de ses dix-huit ans, le contrat de Galvan à São Paulo prendra fin. Il quittera donc le club pour rejoindre Madrid dès l'été, sans doute au Real Madrid Castilla pour débuter.De quoi Galvan-iser la future génération des