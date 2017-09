Le Real enfonce Dortmund

Les séries sont faites pour êtres brisées. Le Real s'est imposé avec la manière à Dortmund, pour la première fois. Les hommes du match s'appellent Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, tandis que côté allemand, Aubameyang a donné un petit espoir à un BvB qui est désormais proche de l'élimination.

1

Chauve qui peut !

Tout n’est pas si facile, tout ne tient qu’à un fil

Borussia Dortmund (4-3-3) : Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan (Daoud, 60e) - Şahin (Weigl, 60e), Götze (Pulisic, 76e), Castro - Yarmolenko, Aubameyang, Philipp



Real Madrid (4-4-2) : Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Nacho - Casemiro - Modrić (Dani Ceballos, 90e +1), Kroos, Isco (Asensio, 75e) - Bale (Vazquez, 86e), Cristiano Ronaldo

La statistique paraissait presque inconcevable : en six rencontres au Westfalenstadion, le Real n’est jamais parvenu à s’imposer face au redoutable Mur jaune. Trois défaites et trois nuls plus tard, les Madrilènes débarquent en Allemagne en qualité de leader du groupe H après leur victoire nette et sans bavure, 3-0 face à l’ APOEL Nicosie . De son côté, le BvB a trébuché en perdant 3-1 à Tottenham . Une entame de Ligue des champions inversement proportionnelle à leur début de saison de feu en Bundesliga, tandis que la Maison-Blanche, elle, galère encore à sept points du leader barcelonais. Comme si l’objectif de chacun était déjà défini pour le reste de la saison.Alors qu’en conférence de presse, Peter Bosz n’avait pas caché sa joie d’affronter le Real, le technicien néerlandais profitait de l’euphorie qui suivait le carton face à Mönchengladbach pour faire tourner une partie de son effectif en ré-alignant Şahin, Castro et Yarmolenko, trois pièces maîtresses de l’effectif actuel des. De son côté, Zinédine Zidane doit composer avec les absences de Marcelo et Benzema. Mais chaque coach a des forces en réserve, et l’entame de la partie s’avère très équilibrée.Les plus belles actions sont à mettre au crédit des latéraux. Côté droit, Carvajal séduit par ses accélérations sorties de l’espace. C’est d’ailleurs à lui que l’on doit un superbe service que Gareth Bale reprend à la limite de la nonchalance pour ouvrir la marque. À l’opposé, c’est Łukasz Piszczek qui s’illustre pour écœurer les tentatives madrilènes, Cristiano Ronaldo en premier lieu. En attaque, le trio Yarmolenko-Aubameyang-Philipp se croit capable de revenir au score tant les centres de l’Ukrainien ont le même goût de caviar qu’en championnat, mais hélas, les dieux du football ont choisi de donner la précision au camp adverse.Au retour des vestiaires, il est difficile de déterminer l’équipe qui domine le plus la partie, tant le jeu se concentre au milieu du terrain. Dortmund semble vouloir ouvrir son compteur de points, mais est tout simplement trop court pour un Real de ce calibre-là. La défense deséteint toutes les tentatives allemandes et le BvB affiche un bien triste visage, qui dénote de ses performances en Bundesliga. Malgré la réduction du score logique d’Aubameyang, l’efficacité allemande était espagnole ce soir-là et c’est un Cristiano Ronaldo en mode moteur diesel qui, au bout d’une heure de jeu, fait parler toute la puissance qui caractérise les joueurs de classe mondiale. Son doublé est on ne peut plus logique et seuls les coups d’éclat de Roman Bürki au meilleur de sa forme ont empêché que davantage de sel ne soit versé sur l’addition.Finalement, Dortmund a pêché par manque d’expérience. Ce deuxième revers d’affilée n’est que la copie conforme du premier, et l’élimination directe menace désormais sérieusement les joueurs de Peter Bosz . Un reversement en Ligue Europa serait une porte de sortie salutaire pour une équipe en pleine reconstruction et qui se prend désormais à rêver au titre de champion d’ Allemagne , deux ans après le départ de Jürgen Klopp . Unvaut bien l’Europe entière.