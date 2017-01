Le Real dit adieu à la Coupe

0

GM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sale période pour le Real Madrid de Zinédine Zidane . Invaincus depuis quarante rencontres, les Madrilènes ont connu deux défaites en six jours : une en championnat contre le FC Séville et une autre contre le Celta Vigo , en match aller de quart de finale de Coupe du Roi.Et c'est cette dernière défaite qui a coûté cher au Real ce mercredi soir. Défaits (2-1) à domicile par les Galiciens la semaine dernière, les joueurs de ZZ n'auront pas su renverser la tendance lors du match retour. Ce sont même les locaux qui ont ouvert le score peu avant la mi-temps à la suite d'un malheureux csc de Danilo Cristiano Ronaldo a bien eu le mérite de remettre la Maison-Blanche dans la course en égalisant juste après l'heure de jeu, mais en vain. Daniel Wass s'est chargé d'enterrer les espoirs madrilènes à cinq minutes de la fin du match. L'égalisation de Vá zquez en toute fin de partie n'y changera rien, le Real dit définitivement adieu à la Coupe du Roi.Et voilà donc Zinédine Zidane qui se retrouve face à son premier revers depuis sa nomination à la tête du Real il y a maintenant un peu plus d'un an. Fallait bien que ça arrive un jour, hein.