Le Real de CR7 croque Alavés

Real Madrid (4-4-2) : Navas – T. Hernández, Ramos, Varane, Carvajal – Vázquez, Casemiro (Llorente, 80e), Kovačić (Ceballos, 73e), Bale – Cristiano Ronaldo, Benzema. Entraîneur : Zinédine Zidane.



Deportivo Alavés (4-4-2) : Pacheco – Duarte, Ely, Laguardia, Alexis Ruano – Torres, Manu García (Medrán, 63e), Pedraza (Ibai Gómez, 63e), Pérez – Sobrino, Guidetti (Burgui, 74e). Entraîneur : Aberlado.

Et une victoire de plus pour le Real Madrid , marquée du sceau de la BBC.Déjà vainqueur de son match en retard sur le terrain de Leganés mercredi dernier, las’est à nouveau amusée, cette fois-ci dans son antre, face à une équipe d’ Alavés trop timide. Titulaire face à son ancienne équipe à la suite de la blessure de Marcelo , Théo Hernández ne fait qu'observer la première alerte de la rencontre initiée par Gareth Bale , d’un ciseau acrobatique hors cadre. Il est en revanche acteur au moment de combiner avec Lucas Vázquez , dont la frappe est repoussée par Fernando Pacheco Auteur d’un excellent match, l’ancien joueur de l’ Espanyol est le détonateur de l’ouverture du score madrilène peu avant la mi-temps. Sa passe pour Karim Benzema est suivie d’une talonnade du Français que réceptionne Cristiano Ronaldo , dont la frappe en pivot est imparable (44). Un but avant la pause et un autre juste après, puisque Gareth Bale , encore servi par la Benz, sort vainqueur d’un face-à-face avec Pacheco (46). Si un but sera ensuite refusé à Benzema pour hors-jeu, CR7 ne manquera pas l’occasion de tuer le match grâce à un centre en retrait de Vá zquez (62). De quoi gonfler un peu plus les statistiques du Portugais, qui vient d’inscrire dix buts sur les six dernières journées de Liga. Grand seigneur, le quintuple Ballon d'or laisse à Benzema le soin de transformer un penalty obtenu par Bale (89).En s'offrant provisoirement quatre points d’avance sur Valence, le Real prend ses aises sur la troisième marche du podium espagnol.