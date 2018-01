Le Real de Bale cartonne

215

Real Madrid (4-3-3) : Navas – Marcelo, Nacho Fernández, Varane, Carvajal – Casemiro, Modrić, Kroos – Bale (Vázquez, 82e), Cristiano Ronaldo, Borja Mayoral (Benzema, 64e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Deportivo La Corogne (4-3-3) : Rubén Martinez – Luisinho, Schär, One, Juanfran – Guilherme, Mosquera (Expósito, 48e), Borges – Lucas Pérez, Adrián Lopez, Andone (Gil, 79e). Entraîneur : Cristóbal Parralo.

Cela commençait à devenir un sketch, alors le Real Madrid a mis fin à sa spirale négative en Liga.Après trois matchs consécutifs sans victoire en championnat (deux défaites, un match nul), lesaccueillaient le Deportivo La Corogne au Santiago- Bernabé u. Sans Karim Benzema , mais avec les retours de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale dans le onze de départ, les Madrilènes démarrent la rencontre du bon pied. Servi par Luka Modrić, Borja Mayoral voit son plat du pied contré par Rubén . Malgré une bonne entame, le Real va voir son adversaire ouvrir le score : Lucas Pérez profite d’une touche longue pour déborder côté gauche et servir Adrián Lopez dans le bon tempo (23). Une ouverture contre le cours du jeu qui ne va pas dégonfler les bonnes intentions locales. Après les tentatives de CR7, Casemiro et surtout le poteau de Marcelo Nacho Fernández égalise de près de l’intérieur du pied droit (32). Désireux de remporter la rencontre, le Real voit ses efforts récompensés grâce à une magnifique frappe enroulée de Bale juste avant la mi-temps (42).Dans la continuité de sa première période, la Maison-Blanche poursuit sa bonne dynamique, et Bale parvient à aggraver le score peu avant l’heure de jeu de la tête, sur un corner admirablement frappé par Toni Kroos (59). Le match tourne ensuite à la démonstration lorsque, sur une contre-attaque, la combinaison Bale-CR7-Modrić se termine par un délicieux tir enveloppé du Croate au fond des filets (68). Malgré les tentatives du Depor de revenir dans le match, le mal est déjà fait. Côté madrilène, CR7 s'exerce avec un doublé grâce à son pied gauche (78) puis à l'aide de sa tête, confrontée à un choc avec les crampons de Schär dans la face (84). Pour boucler la cérémonie, Nacho s'offre à son tour un doublé sur corner (89).Voici une jolie réponse au PSG