Le Real colle un set à Gérone

Real Madrid (4-4-2) : Navas - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo – Asensio (Bale, 71e), Kroos, Kovacic (Modrić, 83e), Vázquez - Benzema, Ronaldo. Entraîneur : Zinédine Zidane.



Gérone (3-4-2-1) : Bono - Ramalho, Bernardo, Juanpe – Maffeo (Aday, 83e), Pere Pons, Granell, Mójica - Portu, Borja García (Lozano, 69e) – Stuani (Olunga, 87e). Entraîneur : Pablo Machín Díez.

Le champion en titre qui rencontre un promu ? En Liga, ça donne une affiche sexy.Si les Madrilènes, sans doute motivés par la défaite de l' Atlético , ont entamé le match pied au plancher et ont logiquement été récompensés par une belle reprise du gauche de CR7 aux onze mètres (1-0), le surprenant septième de la Liga a vite repris ses esprits, égalisant sur une tête de Stuani (1-1). Même schéma au retour des vestiaires : le Real fait parler sa justesse technique d'entrée en perçant l'axe par de petites passes jusqu'à celle décisive de Benzema pour Ronaldo qui conclut du gauche en force sous la barre (2-1).Et puis, la machine à buts se mue en passeur pour Lucas Vázquez sur un nouveau joli mouvement collectif initié par Benzema (3-1). Alors, KB9 veut aussi y aller de son caramel, mais c'est encore Ronaldo qui est là pour pousser au fond des filets la tentative maladroite du Français (4-1). Stuani, lui, exploite la moindre opportunité qui lui est offerte et place une nouvelle tête gagnante dans la foulée (4-2), tandis que Bale alourdit la note du droit (5-2). Avant que Juanpe ne sauve l'honneur (5-3) et que Ronaldo n'inscrive un quadruplé (6-3). Fin du spectacle.Le Real repasse devant Valence et revient à quatre points de l' Atlético . S'ils n'étaient pas tous les trois assurés de jouer la prochaine Ligue des Champions, cette course à la deuxième place serait presque excitante.