Le Real, club le plus populaire en Chine

1

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Chine et sa population de 1,3 milliard d'habitants est un marché prometteur pour les clubs de football.Selon une récente étude de Nielsen, un cabinet d'étude spécialisé dans la mesure d'audience, le ballon rond aurait déjà séduit près d'un tiers (31%) de la population urbaine chinoise. Le groupe néerlandais s'est également intéressé aux clubs les plus populaires : avec 127 millions de supporters chinois, le Real devance l' Inter et le Milan AC (tous deux ex-æquo avec 106 millions).La présence des deux clubs lombards dans ce classement est due à une raison historique : la Serie A a été le premier championnat étranger à avoir été diffusé sur les écrans chinois.Et dire que si la Ligue 1 avait été un peu plus rapide pour signer unavec les télés locales, on aurait peut-être des millions de supporters de Lorient et du TFC en Chine ! Et des gens prêts à attendre un jour entier pour chopper un autographe de Jimmy Cabot