Le Real chute en Catalogne

Espanyol Barcelone (4-4-2) : Lopez – Navarro, Lopez, Duarte, Caricol – Sánchez Mata (Granero, 70e), Sánchez, Darder, Piatti (Baptistão, 79e) – Garcia, Moreno. Entraîneur : Enrique Sánchez Flores



Real Madrid (4-2-3-1) : Navas – Nacho, Varane, Ramos, Hakimi – Kovačić (Mayoral, 89e), LLorente – Asensio, Isco (Benzema, 69e), Vázquez – Bale (Ceballos, 81e). Entraîneur : Zinédine Zidane

Dominateur sur l'ensemble de la rencontre, le Real Madrid , peu inspiré offensivement, a fini par se faire surprendre en fin de partie par d'opportunistes Catalans. Résultat : une défaite 1-0 et une seconde place qui s'éloigne encore un peu plus. Marcelo , Modrić et Kroos blessés, Casemiro malade, Ronaldo au repos, Benzema sur le banc... Bref, c'est avec un visage assez inhabituel que le Real Madrid débarque sur la pelouse de l' Espanyol Barcelone ce mardi soir. Malgré tout, les hommes de Zidane, sur une excellente série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, ont bien l'intention de confirmer leur bonne forme du moment. L'intention seulement, alors. Car si Bale se procure la première occasion du match dés la septième minute de jeu avec une reprise de la tête à bout portant, le reste fait peine à voir côté madrilène. Dominateurs, certes, les visiteurs galèrent toutefois à réellement inquiéter les Catalans.Pire, sur des erreurs personnelles, ils offrent même la possibilité à leurs adversaires de faire la différence, comme sur cette mauvaise relance de Varane qui permet à Moreno de venir défier Navas. Heureusement pour le Français, le portier madrilène veille au grain. Les minutes défilent et le Real ne parvient toujours pas à se montrer dangereux offensivement, même l'entrée de Benzema n'y change rien. Le dernier quart d'heure tourne même totalement à l'avantage de l' Espanyol qui prend le contrôle des opérations et tente de créer la sensation. Ce qui finit par arriver dans les ultimes secondes grâce à Gerard Moreno qui offre la victoire aux siens d'une belle demi-volée à l'entrée de la surface.Le Real chute donc après quatre victoires consécutives en Liga. De quoi laisser la possibilité à Valence de reprendre la troisième place mercredi. De quoi, aussi, montrer au PSG que ce Real n'est pas totalement guéri. Et encore moins invincible.