Le Real assure le minimum à Eibar

SD Eibar (4-3-3) : Dmitrović - Capa, Ramis (Oliveira, 67e), Arbilla, Cote - Garcia, Escalante (Diop, 85e), Jordan - Pedro Leon, Inui (Charles, 87e), Kike. Entraîneur : José Luis Mendilibar.



Real Madrid (4-4-2) : Navas – Marcelo, Ramos, Varane (Nacho, 27e), Carvajal - Casemiro, Kroos (Benzema, 71e), Isco (Vázquez, 71e) Modrić - Ronaldo, Bale. Entraîneur : Zinédine Zidane.

Ça aura été long...Sur la pelouse d' Eibar , le Real Madrid a longtemps cru devoir se contenter d'une énième contre performance en championnat. Mais c'était sans compter sur Cristiano Ronaldo et son coup de casque en fin de rencontre.Après sa qualification sans surprise face au PSG en début de semaine, le Real devait revenir à des choses moins marrantes : la Liga et les quinze points de retard sur le FC Barcelone . Forcément, c'est moins agréable. Surtout pour Varane, qui sort peu avant la demi-heure de jeu suite à un choc crânien avec Kike . Mais en vérité, ce sont tous les Madrilènes qui souffrent, dominés par de vaillants Basques. Il faut cependant pas grand-chose auxpour faire la différence. Une ouverture de Modrić, une frappe de Cristiano et voilà la Maison Blanche qui vire en tête juste avant la mi-temps, presque contre le cours du jeu.Loin d'être abattus, les locaux reviennent dans la partie juste après la pause grâce à un coup de tête de Ramis sur corner. Les Madrilènes passent alors la seconde pour reprendre leur avantage mais viennent buter sur un Dmitrović, tout simplement impérial sur sa ligne. Les minutes défilent et le Real voit arriver un nouveau résultat piteux. D'autant que dans le dernier quart d'heure, Eibar se crée plusieurs occasions. Sauf qu'Eibar ne compte pas CR7 dans ses rangs. Le Real, si. Et à quelques minutes de la fin de la rencontre le Portugais vient claquer un délicieux coup de casque pour offrir la victoire aux siens.Une victoire importante : si les Madrilènes ne reviennent provisoirement qu'à douze points du FC Barcelone , ils assurent au moins leur place du podium. C'est déjà ça.