Le Real accroché à San Mamés

Athletic Club (4-2-3-1) : Kepa - De Marcos (Lekue, 72e), Nuñez, Etxeita, Balenziaga - Iturraspe (San José, 39e), Mikel Rico - Williams (Cordoba, 82e), Raul García, Susaeta - Aduriz.

Real Madrid (4-3-3) : Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Modric, Kroos - Isco (Kovačić, 82e), Benzema (Mayoral, 82e), Cristiano Ronaldo.

RD

Le Real Madrid pouvait en être le grand gagnant. Il se retrouve finalement le grand perdant de cette 14de journée de Liga après son accroc sur la pelouse de Bilbao (0-0).Pour illustrer cette frustrante soirée basque, Sergio Ramos ouvre et clot les débats : d’abord en recevant un premier avertissement au bout de quelques instants, puis en y allant de sa seconde biscotte en fin de match. Entre-temps, le Real Madrid ne cesse de se heurter à la muraille Kepa, ou plutôt subit le manque d’efficacité de sa doublette Benzema- Ronaldo , encore une fois muette. Ce n’est pas faute d’avoir tenté, à l’instar du Français qui lance les hostilités en fracassant le montant de Bilbao sur une reprise aux six mètres. Les locaux, modestes seizième de cette Liga, répondent du tac au tac aux offensives castillanes. Sans plus de succès.Au retour des vestiaires, ce duel testostéroné, à défaut d’être de qualité, perd même ses rares ingrédients appétissants. Totalement replié dans son camp, l’ Athletic Bilbao se limite à repousser les montées de Marcelo et de Carvajal et à contrôler les lutins du milieu de terrain. Ce qu’il réussit, sans trop de frayeur, jusqu’à l’énième expulsion de Sergio Ramos (86). Un carton rouge qui stoppe net le maigre élan d’un Real qui, alors qu’il pouvait se rapprocher à six unités du leader blaugrana, se retrouve désormais distancé par l’ Atlético et Valence, et rattrapé par Séville.Zidane et ses poulains ont visiblement perdu leur