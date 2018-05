Le Rayo Vallecano promu en Liga

7

Finaaaaaaaaaaaal en Vallecas!!!!!! (1-0) UN EQUIPO DE PRIMERA PARA UN BARRIO DE PRIMERA #RayoDePrimera pic.twitter.com/Dz3cEDJQDu — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 27 mai 2018

Après deux saisons en seconde division, le Rayo Vallecano va retrouver la Liga la saison prochaine.En s'imposant 1-0 face à Lugo dimanche soir sur sa pelouse, le club de Madrid a validé son ticket pour la Liga, alors qu'il ne reste plus qu'une journée de championnat. Grâce à cette victoire, le Rayo prend la tête du classement devant Huesca, déjà promu et ne peut plus être rattrapé par le troisième du championnat et premier barragiste, Gijón. À noter que c'était déjà face à Lugo que Huesca avait obtenu sa montée.L'an prochain, la capitale espagnole comptera donc cinq clubs dans l'élite. En plus des deux mastodontes, le Rayo rejoindra aussi Leganés et Getafe. Madrid est une fête !