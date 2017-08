Le rap des ultras de Genk

JB

Qui a dit qu'il n'y avait pas de spectacle en Jupiler League ?Quinze ans d'existence, ça se fête. Les « Drughi » , groupe ultra du club de Genk, l'ont bien compris et ont lâché un clip de rap pour l'occasion. Un hommage à leur équipe fétiche et à la chaleur de leur tribune offert dans la langue de Johan Cruyff, avec masques, tatouages, et slogans repris en coeur pendant trois minutes. Mais toujours avec un peu d'ironie.On se le fait, ce battle avec Abe de la Meinau , l'Équipe de nuit de Saint-Symphorien et Oblackchild de la Beaujoire