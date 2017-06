Le rap Depay

🗣🗣🗣 Friday Online #LA #Vibes #Freestylesession #1.0 Une publication partagée par Memphis Depay (@memphisdepay) le 19 Juin 2017 à 6h24 PDT

Sur la route de Memphis.Les anciens du PSV aiment la chanson. Après le fameux "Karim Rekiki", c'est au tour de Memphis Depay de s'improviser rappeur. Sur instagram, le Lyonnais a teasé son freestyle qui sortira vendredi. À base de grosses caisses, grosses montres et de chaînes en or, le tout sur du son californien : on frôle la parodie tant l'extrait est cliché.Certes, nous ne sommes pas les mieux placés pour apprécier le flow néerlandais du Memphis, mais qu'importe, l'ailier lyonnais s'est entouré d'un coéquipier batave en la personne de Quincy Promes. Et en matière de musique, les Quincy déçoivent rarement.Mieux que Boli et Waddle en 1991?