Le quatrième remplacement expérimenté à l'Euro féminin

Un laboratoire.Après l'assistance vidéo ou encore la nouvelle formule de tirs au but « ABBA » sur le modèle d'un tie-break de tennis, l'UEFA veut tester la possibilité d'effectuer quatre changements au lieu de trois. Ainsi, cet été, ce quatrième changement sera possible lors de l'Euro féminin, l'Euro féminin U19, l'Euro masculin U21 et l'Euro masculin U19, uniquement en prolongation.Ce qui semble être néanmoins une très bonne idée pour hausser l'intérêt tactique des rencontres.