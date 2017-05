Le Qatar réduit drastiquement le budget de sa Coupe du monde

4

JD

À force d'avoir les yeux plus gros que le ventre, on finit par avoir les globes oculaires qui explosent.Le Comité d'organisation de la Coupe du monde 2022 a annoncé que son budget serait raboté de 40 à 50% par rapport aux 26,6 milliards d'euros prévus initialement. C'est ce qu'a annoncé Hassan Al Thawadi, son directeur, au portail d'information CNN Money. Selon lui, la somme nécessaire pour boucler la construction et la rénovation des stades du Mondial qatari oscille entre 7,5 et 9,4 milliards d'euros. Rien que ça.Cette décision annule donc le projet initial du Qatar qui comptait accueillir sa Coupe du monde dans douze stades. Finalement, sept enceintes seront construites et une huitième sera rénovée. Huit stades donc, soit le minimum requis par la FIFA pour organiser un Mondial.Le pays commence donc à rentrer dans le rang. Reste désormais à s'occuper de petits dossiers annexes comme le traitement des ouvriers de ses chantiers, par exemple.