Le Qatar réagit à la publication du rapport Garcia

Serein comme jamais.À la suite de la publication, ce mercredi, de l'intégralité du rapport Michael Garcia sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar , le comité d'organisation qatari a réagi avec tranquillité. Dans un communiqué, ce dernier a affirmé que «» de la candidature de pays de l'Emir Al Thani.Malgré les déclarations du comité, les documents du rapport mettent en lumière une série de transactions financières suspectes. Parmi les personnes mises en causes dans ce rapport, on retrouve Sandro Rosell et Ricardo Teixeira, anciens présidents respectifs du Barça et de la fédération brésilienne. Malgré ces doutes, le porte-parole de la FIFA a souligné, dans la matinée, que le rapport «» .Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.