Le Qatar peut-il tout perdre dans le foot ?

Le Qatar avait décidé de devenir une des grandes puissance du soft power. Pour cela, le petit émirat avait notamment misé à fond sur le sport roi, le football, qui lui permettait de jouer sur tous les tableaux : médias, diplomatie, économie et lobbying. Or, entre la guerre froide avec ses voisins, les affaires qui touchent Nasser Al-Khelaïfi via son rôle au sein d'Al-Jazira, ou encore le scandale des conditions de travail des ouvriers-esclaves des stades de la Coupe du monde 2022, son empire menace de s'écrouler comme un château de cartes. Et cela ébranlerait l'ensemble de la planète foot.

Anderlecht Paris S-G Groupe B - Ligue des champions Diffusion sur

« Le PSG et Manchester City apparaissent comme ceux qui dérégulent le football européen »

« Peut-on imaginer que la Coupe du monde se tienne là-bas si le pays est toujours en conflit ? »

Le piège du soft power

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce mercredi soir, le PSG se déplace dans la capitale belge alors que son président, Nasser Al-Khelaïfi , se retrouve sur la sellette judiciaire. L'affaire qui le concerne éclaire de fait une situation qui dépasse largement le simple cadre de son action à la tête du club parisien. Pour l'instant, rien de dramatique, et seul le terrain doit inquiéter les joueurs d' Unai Emery . «» , précise Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS, chargée de l'impact du sport sur les relations internationales. De fait, ce n'est un secret pour personne que de nombreux acteurs du foot européen et tricolore ont été plus qu'agacés de voire débarquer ces « nouveaux riches » respectant si peu les vieilles habitudes de la noblesse à crampons européenne. Les éventuelles révélations et suites pénales toucheront donc inévitablement le pensionnaire du Parc des Princes.(président du Bayern Munich , ndlr), continue Carole Gomez.» En embuscade, ceux qui y verraient peut-être une opportunité unique de porter l'estocade à ce « parvenu » qui ne respecterait pas assez les règles – en ayant par ailleurs démontré avec l'acquisition de Neymar l'inanité et l'hypocrisie de certaines d'entres elles., analyse Jean-Baptiste Guégan, auteur deDe fait, une simple péripétie judiciaire partie de Suisse pointe la fragilité du lent et patient édifice bâti par les Qataris sur les stades et dans les télés européennes. L'acquisition du PSG s'inscrivait dans cette longue et patiente stratégie d'influence et de pouvoir que mène l'émirat au sein du petit monde du ballon rond, bousculant au passage nombre de places acquises et de vieilles habitudes. Désormais, cette « petite grande puissance » pétrolière, dont l'ascension paraissait irrésistible, donne l'impression d'être assaillie de toute part., explique Frédéric Martel, auteur de l'ouvrageet animateur de l'émissionsur France Culture.» La question risque en effet de se poser, y compris dans les rangs de la FIFA. Alors que plus personne ne prend la peine de nier que l'émirat ait « acheté » l'édition de 2022, comme l'a lui-même reconnu Jérôme Valcke, le dernier vernis de justification restait qu'il fallait absolument qu'un mondial se tienne dans le monde arabo-musulman. Que faire si y compris ce dernier ne veut plus d'une Coupe du monde au Qatar ? Spéculation, certes, mais fondée., rappelle Jean-Baptiste Guégan.La Coupe du monde menacée ? L'hypothèse serait folle et créerait un fâcheux précédent qui ferait fuir nombre de potentiels candidats à son organisation. On sait en particulier la place qu'occupe l'organisation de l'évènement dans la vie de l'émirat et à quel point il symbolise ses rêves de grandeurs. «Cornerstone Global, prolonge Jean-Baptiste Guégan.» Carole Gomez nuance néanmoins ce jugement, même si, effectivement, plus rien n'est dorénavant impensable : «» Et Jean-Baptiste Guégan de conclure : «Vue de France, l'ampleur de ce qui se joue échappe à la plupart des observateurs. Toutefois, lorsqu'il passera devant les juges, Nasser Al-Khelaïfi aura désormais sûrement en tête bien d'autres problématiques que la simple question de l'accession en demi-finale de la Ligue des champions. «, s'amuse Jean-Baptiste Guégan.» Un peu comme le PSG avec l'UEFA.