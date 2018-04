Le Qatar invité à la Copa América 2019

100

JR

Non non, vous ne rêvez pas.Selon Ivan Bravo, le directeur général d'Aspire et, l'organisation de la Copa América, qui aura lieu en juin 2019 au Brésil , a bien convié la sélection qatarie à venir participer à la compétition.Une fois n'est pas coutume, le tournoi accueillera seize nations, dix d'Amérique du Sud, plus six invitées. Comme le Qatar , le Japon , la Chine , les Émirats arabes unis et le Mexique ont également été conviés à participer. L'occasion pour l'émirat de disputer une compétition majeure avant son Mondial en 2022.Elle va être cool, cette finale Chine Qatar , dans un Maracanã bouillant.