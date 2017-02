Le Qatar dépense 500 millions de dollars par semaine

0

Seul l'Oncle Picsou pourrait rivaliser.Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi, à destination de journalistes étrangers, le ministre des finances qatarien a affirmé que son pays dépensait 500 millions de dollars par semaine dans la construction des infrastructures pour accueillir la Coupe du monde 2022.Un chiffre qui fait tourner la tête et paraît complètement démesuré, surtout lorsque l'on sait que le rythme sera le même jusqu'en 2021. Mais pour le ministre, le Mondial qatarien ne serait pas forcément le plus cher de l'histoire : «» . En effet, les investissements actuels sont, certes, centrés autour de la Coupe du monde, mais ils aident également au développement du pays. «» , a tenu à préciser le ministre.À ce rythme, le coût total des opérations devrait s'élever à 187 milliards de dollars. À titre de comparaison, la CAN 2017 n'avait coûté « que » six cents millions d'euros.