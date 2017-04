Le PSV écœure l'Ajax

0

PSV Eindhoven 1-0 Ajax Amsterdam

MR

Un écran de fumée, c'est ce que fut ce Topper, 132du nom. En tribunes d'abord où les supporters ont craqué des fumigènes noirs à la 50minute, laissant une fumée épaisse et opaque s'échapper, mettant en péril le déroulement du match.Sur le terrain, ensuite. Malgré la prestation héroïque de jeudi dernier face à Schalke 04 Peter Bosz avait choisi de reconduire quasiment le même onze (seul Dolberg remplaçait Kluivert, repoussant Traoré sur l'aile droite) pour ce match crucial d'Eredivisie entre le PSV et l' Ajax . En cas de victoire, Eindhoven (3) pouvait continuer d'espérer rattraper Amsterdam (2) au classement pour une seconde place qualificative pour le tour préliminaire de Ligue des champions.L' Ajax , lui, devait gagner pour continuer à souffler dans le nuque d'un Feyenoord toujours premier. Dans un match plombé par l'enjeu et la fatigue, le salut est venu de Jürgen Locadia à la 25minute : celui qui remplaçait Luuk de Jong à la pointe de l'attaque du PSV a nettoyé la lucarne d'Onana d'un coup franc tendu, rectiligne, limpide. Le premier but à domicile de l'ailier néerlandais depuis... le 26 septembre dernier.Et puis ? Plus grand-chose : des frayeurs des gardiens, le pied de velours de Ziyech, une vilaine embrouille entre Locadia et Kluivert sanctionnée d'un 102 (un double jaune, ouais) et un double sauvetage d'Onana sur la toute dernière action du match. Bref, le PSV a tenu bon, l' Ajax a manqué de fraîcheur et d'inventivité, la tête et les jambes probablement restées à Gelsenkirchen. 1-0, le championnat est quasiment joué, Feyenoord compte quatre points d'avance sur l' Ajax à deux journées de la fin. Peter Bosz et ses hommes auraient dû voir la morale de cette histoire venir : aujourd'hui au Philips Stadion, pas de fumée sans feu.