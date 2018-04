Le PSV champion des Pays-Bas après avoir roulé sur l'Ajax

1

Après toute une saison à surfer sur l'Eredivisie, le PSV en a enfin été sacré champion dimanche.Les hommes de Philip Cocu sont venus à bout plutôt facilement de leur dauphin, l' Ajax Amsterdam , grâce à des buts de Gastón Pereiro , Luuk De Jong et Steven Bergwijn (3-0). Le PSV remporte ainsi le 24titre de son histoire et met fin à une terrible disette d'un an depuis son dernier titre, remporté en 2016. Quelques heures plus tard, les joueurs ont rejoint leurs supporters sur la grand-place d'Eindhoven pour fêter le titre tous ensemble.Comme quoi, on peut être champion pour la troisième fois en quatre ans et le fêter dignement.