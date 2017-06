Le PSG veut Fabinho

AA

Les récoltes du succès.Champion de France et demi-finaliste de C1, voilà pourquoi Fabinho en est là aujourd'hui. En effet, le Brésilien a réalisé une saison magnifique avec l'AS Monaco et se fait draguer tous les jours par les plus grands clubs européens . Et si les deux Manchester semblaient bien partis sur le dossier, le PSG ne cache désormais plus son intérêt pour le joueur de 23 ans.C'est en tout cas ce qu'annoncedans son édition de dimanche, affirmant que le nouveau directeur sportif parisien, Antero Henrique , a fait du milieu de terrain monégasque sa priorité pour la saison prochaine. Le quotidien français annonce que cette piste remplacerait celle menant au milieu niçois Jean-Michaël Seri , bien parti pour rejoindre le FC Barcelone déclare également que des contacts ont été établis avec l'entourage due joueur.Le prix fixé par l' ASM serait de 50 millions d'euros.