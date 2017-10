Le PSG va devoir s'expliquer sur le cas Ben Arfa

1

JB

Quand il ne tourne pas son nouveau court métrage, Hatem se rappelle qu'il est footballeur.Malgré un avenir loin d'être rose dans la capitale, Hatem Ben Arfa n'a pas quitté le PSG cet été, et squatte désormais les vestiaires de la CFA parisienne. Mais HBA compte faire valoir ses droits, et pourrait bien être l'acteur d'un nouveau feuilleton, comme le rapporteL'avocat de l'ex-espoir du foot français avait saisi il y a quelques jours la commission juridique de la Ligue au sujet des conditions d'entraînement de son poulain. Et selon le quotidien, le club va effectivement devoir s'expliquer par écrit, dans les deux prochaines semaines, quant au traitement infligé à l'ancien Niçois. La commission pourrait ensuite convoquer la direction des Parisiens.Joue-la comme Michael Gravgaard.